الفلبين: تسجيل 123 هزة ارتدادية بعد زلزال وقع قبل فجر اليوم

جدة - نرمين السيد - سجل المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 123 هزة ارتدادية فى أعقاب الزلزال الذى بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر وضرب محافظة "ماسبات" شرقى البلاد، قبل فجر اليوم الخميس.





وقال مدير المعهد، فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية اليوم: "ستستمر الهزات الارتدادية من عدة أيام إلى عدة أسابيع". ووقع الزلزال التكتونى فى الساعة الـ 2:10 صباحًا "بالتوقيت المحلى للبلاد" على بعد نحو 11 كيلومترًا جنوب غربى مدينة "بوتوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت الشبكة الإخبارية.

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