العالم اليوم - لبنان.. مقتل 3 عسكريين باشتباكات مع تجار مخدرات

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. مقتل 3 عسكريين باشتباكات مع تجار مخدرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 06:16 مساءً - أفادت مراسلة "دوت الخليج" في بيروت، اليوم الخميس، بمقتل 3 عسكريين في اشتباكات وقعت مع تجار مخدرات في بلدة حورتعلا بالبقاع.

ووفق مراسلتنا، فقد قتل أيضا 3 مطلوبين خلال الاشتباكات. وكان الجيش اللبناني قد نفذ عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات. وتعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران، ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين. وغالبا ما ينفذ الجيش في هذه المنطقة مداهمات بحثا عن مطلوبين بتجارة المخدرات، لا سيما حبوب "الكبتاغون" التي شهدت صناعتها زيادة في البلاد خلال السنوات الماضية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر لبنان.. مقتل 3 عسكريين باشتباكات مع تجار مخدرات .. في رعاية الله وحفظة