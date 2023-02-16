نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأمن الأردني يوقع بشبكة لتهريب المخدرات لدولة مجاورة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 فبراير 2023 05:05 مساءً - دوت الخليج :- أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا من القاء القبض على أعضاء شبكة إقليمية لتهريب المخدرات ، بعد ثلاثة اشهر من المتابعة والتحقيق وتحبط تهريبهم ل 800 الف حبة مخدرة لأحدى دول الجوار .

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ معلومات استخبارية وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر عن شبكة جرمية لتهريب المخدرات تعمل داخل المملكة وتمتد بارتباطات مع شبكة إقليمية لتهريب المواد المخدرة .

وتابع الناطق الاعلامي انه وعلى مدى ثلاثة أشهر تولى فريق تحقيقي خاص من الادارة متابعة المعلومات وجمع ما توفر من معلومات من داخل المملكة وخارجها إذ قادتهم تلك الجهود لتحديد اعضاء تلك الشبكة داخل المملكة واماكن نشاطاتهم واخفائهم للمواد المخدرة في محافظات العاصمة والمفرق والزرقاء ولواء الرصيفة .

وأكّد الناطق الاعلامي انه وبعد التأكد من المعلومات والمواقع كافة جرت مداهمتها جميعا وفي ذات الوقت، إذ أُلقي القبض على خمسة أشخاص اثنين منهم من جنسية عربية وهما حلقة الوصل بين الشبكة وتجار المخدرات خارج المملكة .

وبتفتيش المواقع جرى ضبط 85 كرتونة تحوي مواد تنظيف ، أُخفي بداخلها 800 الف حبة مخدرة( 150 كغم ) بطريقة مخفية أعدت تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار وما زالت التحقيقات جارية.