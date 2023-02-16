جدة - نرمين السيد - وكان أكثر من مليون شخص قد نزلوا إلى الشوارع فى إضرابات عبر البلاد خلال مظاهرتين سابقتين احتجاجا على خطط الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات. ويقول معارضو الإصلاح إنه فى كثير من المهن اليدوية الشاقة، نادرا ما يعمل الأشخاص بدنيا لفترة أطول، وأضافوا أن العاملين يريدون أن يتمكنوا من الاستمتاع بمعاشهم وألا يهلكون كامل صحتهم على الوظيفة، بحسب القناة الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: مظاهرات جديدة فى فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.