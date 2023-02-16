الصين تفرض عقوبات على شركتى دفاع أمريكيتين

جدة - نرمين السيد - فرضت الصين عقوبات على شركتى "لوكهيد مارتن" و"ورايثيون" الأمريكيتين العاملتين بقطاع الدفاع، لقيامهما بإمداد تايوان بأسلحة، وذلك على خلفية الخلاف الدائر حاليا بين بكين وواشنطن حول ما يُشتبه فى كونه "بالون تجسس صينيا" حلق فوق سماء الولايات المتحدة، فى وقت مبكر من الشهر الجارى.





وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" الصينية- على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس- أن الشركتين الأمريكيتين سيمنعان من الانخراط فى أنشطة الاستيراد والتصدير فى بر الصين الرئيسى، أو إقامة استثمارات جديدة هناك. وجاء فى بيان لوزارة التجارة الصينية، أنه سيتم أيضا منع دخول كبار الموظفين الإداريين بالشركتين الأمريكيتين.

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