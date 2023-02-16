العالم اليوم - شركات تركية تتعهد بضخ استثمارات في مصر.. بهذه القيمة

انتم الان تتابعون خبر شركات تركية تتعهد بضخ استثمارات في مصر.. بهذه القيمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 04:20 مساءً - قال مجلس الوزراء المصري إن شركات تركية تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعدما التقى وفد يمثل هذه الشركات برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لأول مرة منذ عقد.

وبدأت العلاقات بين مصر وتركيا في التحسن منذ عام 2021.

وقال مدبولي في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري في ساعة متأخرة من مساء، الأربعاء، أن مصر حرصت على الحفاظ على العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، وأن يظل تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية.

واستمرت العلاقات التجارية بين تركيا ومصر على الرغم من الجمود في العلاقات الدبلوماسية، لكن البلدين كانا يتطلعان مؤخرا إلى تعزيز العلاقات المالية الإقليمية لمساعدة اقتصاديهما المتعثرين.

وجاء في البيان أن الشركات التركية، التي يعمل بعضها بالفعل في مصر، تعمل في مجالات تطوير المناطق الصناعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والرياضية والمستحضرات الطبية والأجهزة الكهربائية.

وذكر البيان أن الاستثمارات التركية في مصر تبلغ ملياري دولار.

وقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في محادثة هاتفية الأسبوع الماضي تعازيه ودعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا هذا الشهر.

وقالت وزارة الدفاع المصرية يوم الجمعة إن مصر أرسلت خمس طائرات عسكرية إلى سوريا وتركيا محملة بأدوية وإمدادات طبية.