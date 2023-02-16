الناتو يشيد بدعم بولندا لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقل بيان أصدره الحلف عن الأمين العام قوله، إن بولندا تساهم بشكل كبير فى حلف شمال الأطلسى، إذ أنها تستضيف إحدى مجموعات القتال التابعة للناتو، وتنفق أكثر من 2% من ناتجها المحلى الإجمالى على الدفاع، وتستثمر فى القدرات الحديثة.

وأوضح ستولتنبرج أن الوجود القوى لحلف شمال الأطلسى فى بولندا يساعد فى ردع العدوان، حيث أن التعاون بين الحلف ووارسو يرسل رسالة واضحة إلى موسكو مفادها أن الناتو سيدافع عن كل شبر من بولندا وجميع أراضى الحلفاء.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لبولندا على لعبها دورًا رائدًا لمواصلة الجهود المبذولة لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا، من خلال المعدات العسكرية والتدريبات الهامة المطلوبة، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وناقش الأمين العام للناتو مع الرئيس البولندى أندريه دودا الذى يزور مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل أحدث التطورات حول الهجمات الروسية على أوكرانيا وتعزيز الناتو المستمر للردع والدفاع، ردًا على أكبر أزمة أمنية منذ جيل، كما ناقشا دور بيلاروسيا فى الهجمات، حيث تواصل بيلاروسيا استضافة ودعم القوات الروسية مع تعميق اندماجها السياسى والعسكرى مع روسيا، وطالب بيلاروسيا إلى "إنهاء تواطؤها" على حد قوله.