روسيا تدعو مجلس الأمن للتحقيق فى تفجيرات «السيل الشمالى»

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الدوما الروسى، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع دعوة تحث مجلس الأمن الدولى على التحقيق فى تفجيرات أنابيب الغاز "السيل الشمالى" ومعاقبة من أمر ارتكب هذه الجريمة التى وصفت بـ"الإرهابية".





وجاء فى المشروع الذى أعدته لجنة مجلس الدوما الروسى للشؤون الخارجية بطلب من رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، دعوة لمجلس الأمن الدولى إلى ضرورة التحقيق فى هذا العمل الإرهابى الدولى وتقديم تقييم قانونى لهذه العملية التخريبية ومعاقبة من أمر وارتكب هذه الجريمة التى عرضت أمن أوراسيا للخطر.

وتطرقت الوثيقة أيضا إلى المعلومات التى نشرها الصحفى الأمريكى سيمور هيرش، بشأن واقع تنفيذ هذا الهجوم الإجرامى على 3 خطوط لأنابيب الغاز "السيل الشمالى" و"السيل الشمالى-2" فى بحر البلطيق من قبل العسكريين الأمريكيين والمتعاونين معهم فى النرويج، ما يؤكد تحمل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن التى أصدرت الأمر غير القانونى بهذا الشأن، المسؤولية الكاملة عن إلحاق الضرر بمليارات الدولارات بأصحاب البنية التحتية للطاقة فى القارة الأوراسية، وكذلك عن التأثير الضار وطويل الأجل على اقتصاد وبيئة بلدان المنطقة.

وعبر النواب خلال جلسة الموافقة على هذا المشروع أيضا عن اعتقادهم أن هذه الجريمة الأمريكية "يجب أن تصبح سببا لإجراء تحقيق دولى دقيق ومعاقبة المسؤولين وتعويض الأضرار"، كما اتهموا الساسة الأمريكيين باندلاع حرب العقوبات وإثارة النزاعات المسلحة والقيام بالأعمال الهادفة إلى "الإطاحة بالأنظمة غير المرغوب فيها فى جميع أنحاء العالم".

كان الصحفى الأمريكى سيمور هيرش، قد اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن فى عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالى"، ونشر مقالاً حول تحقيقه فى انفجارات فى أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، فى صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال إن الانفجار الذى وقع على خط أنابيب الغاز نورد ستريم هو هجوم إرهابى واضح، ولم تستبعد كل من ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب مقصودة.