العالم اليوم - حادث سير مروع في مصر.. قتلى بينهم 5 فلسطينيين

انتم الان تتابعون خبر حادث سير مروع في مصر.. قتلى بينهم 5 فلسطينيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 03:22 مساءً - لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، الخميس، عندما اصطدمت شاحنة صغيرة بحافلة بالقرب من مدينة الإسماعيلية شرقي مصر، بحسب مسؤولي الصحة.

وقالت هيئة الإسعاف في بيان، إن من بين القتلى 5 فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، ومصري واحد، كما أصيب ثلاثة آخرون في الحادث.

وأوردت وسائل إعلام مصرية، أن الركاب الفلسطينيين الخمسة كانوا متوجهين إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأضافت هيئة الإسعاف أن 8 سيارات إسعاف وصلت إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

جدير بالذكر أنه نوفمبر الماضي لقي 21 شخصا مصرعهم بعد سقوط حافلة في قناة بمنطقة دلتا نهر النيل في مصر.

كذلك شهد شهر يوليو الماضي أيضا اصطدام حافلة ركاب بمقطورة متوقفة جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا.