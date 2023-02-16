أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 52 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن القوات الروسية استهدفت فى آخر قصف رصيفاً تجاريًا وحديقة نباتية ومنازل لسكان خيرسون. وأضاف البيان:" خلال اليوم الماضي، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة فى القصف الروسى لمنطقة خيرسون. وكما لوحظ، هاجم الروس منطقة خيرسون 52 مرة وتم قصف المستوطنات السلمية فى المنطقة باستخدام المدفعية الثقيلة من طراز MLRS وقذائف الهاون والدبابات والطائرات بدون طيار".

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