زلزال جديد يضرب سوريا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بوقوع هزة أرضية بمدينة اللاذقية بسوريا، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن أهالى اللاذقية أخلوا منازلهم ولجأوا إلى الشوارع.





يشار إلى أن المتحدث الرسمى باسم منظمة الصحة العالمية كريستين لاندمير، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن المنكوبين فى سوريا جراء الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر الإثنين، بحاجة إلى المساعدات خاصة مياه الشرب، مشيرا إلى أن الطرق المدمرة فى سوريا تعيق وصول المساعدات للمنكوبين. وأضاف المتحدث، بأنه تم تقديم فرقا للطوارئ لمساعدة الضحايا، كذلك هناك فرق إغاثية من 13 دولة تقدم الدعم للمنكوبين فى سوريا، لافتا إلى أن نسب العثور على ناجين من الزلزال تقل مع مرور الوقت.

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