وزير الخارجية الإسرائيلى يصل كييف

جدة - نرمين السيد - وأوضح كوهين -فى تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعى- أن زيارته تعد الأولى لوزير إسرائيلى منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأتى فى إطار مساندة الشعب الأوكرانى وتقوية العلاقة الثنائية بين الجانبين. من جانبها أشارت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية إلى أنه فى إطار هذه الزيارة، سيلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ووزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا لإجراء محادثات ثنائية.

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