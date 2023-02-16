مقتل شخص فى انفجار قطار بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "إكسربيس تريبيون" الباكستانية عن مصادر بالشرطة، قولها، إن الانفجار وقع فى دورة مياه القطار لدى وصوله مدينة تشيشواتنى، وأن القطار كان يسافر من مدينة كويتا غرب باكستان متجها إلى مدينة راولبندى.

وبعد وقت قصير من الإبلاغ عن الحادث، وصل رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث وقدموا المساعدة للمصابين، فى حين تجرى هيئات إنفاذ القانون تحقيقا للوقوف على ملابسات الانفجار، وتم تطويق المنطقة.