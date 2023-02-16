العالم اليوم - أسعار المعدن الأصفر تستقر رغم انخفاض العملة الخضراء

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 02:18 مساءً - استقرت أسعار الذهب، الخميس، بسبب انخفاض طفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب دلائل على متانة الاقتصاد الأميركي، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مجددا.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، كما انخفض الدولار 0.3 بالمئة أمام العملات المنافسة بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع تقريبا أمس الأربعاء مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1838.59 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير، أمس الأربعاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1848.50 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب 4.6 بالمئة هذا الشهر، وتتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري لها منذ يونيو 2021 إذا استمرت الخسائر.

وعززت أرقام مبيعات التجزئة القوية التي صدرت أمس الأربعاء، جنبا إلى جنب مع بيانات صدرت يوم الثلاثاء وأظهرت استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

وأشار عدد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن هناك حاجة لمزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وتثني أسعار الفائدة المرتفعة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا، على الرغم من أنه يعتبر تحوطا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.68 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 915.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1461.23 دولار.