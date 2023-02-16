العالم اليوم - فيديو لتوقيف رجل حاول خطف طفل ناج من الزلزال بتركيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو لتوقيف رجل حاول خطف طفل ناج من الزلزال بتركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 02:18 مساءً - مستغلا الفوضى الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، أوقف رجل في محافظة هاتاي التركية، الخميس، بينما كان يحاول سرقة طفل من مستشفى.

وقدّم الرجل البالغ 55 عاما والقادم من أنقرة، نفسه على أنه مسؤول في شرطة مدينة سمعان داغ، وطالب بطفل ذاكرا اسمه، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وفي فيديو مدته 20 ثانية نشرته الوكالة التركية وأعادت بثّه قنوات التلفزة المحلية، يتقدم رجل يرتدي سترة داكنة اللون ويبدو متوترا، إلى مكتب الاستقبال في مستشفى ويطلب طفلا، ثم يعلو الصراخ لطلب النجدة، ويتم توقيف الرجل بعدها وتكبيل يديه.

وأضافت "الأناضول" أن موظف المستشفى لاحظ أن بطاقة شرطة قدمها الرجل له، مزوّرة لذلك اتصل بالشرطة.

ووجدت الشرطة مع المشتبه به بطاقات شرطة وجيش مزوّرة بالإضافة إلى كمية من الذهب ومبالغ مالية بالليرة التركية والدولار واليورو تصل قيمتها الإجمالية إلى 6200 دولار، بحسب الوكالة التي لم تعط أي معلومات عن الطفل.

وأوردت قناة "إن تي في" الخاصة أنه عُثر في سيارة الرجل على سلاح مع "مشطين و42 طلقة".

ودمّر زلزال السادس من فبراير الذي بلغت شدّته 7.8 درجات، أجزاء من محافظة هاتاي الحدودية مع سوريا، وأسفر عن قرابة أربعين ألف قتيل في تركيا وسوريا.