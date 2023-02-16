العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع.. و"فوتسي 100" فوق 8 آلاف نقطة لأول مرة

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا ترتفع.. و"فوتسي 100" فوق 8 آلاف نقطة لأول مرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 02:18 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني وتباطؤ معدلات التضخم.

ودعمت الأرباح القياسية التي حققتها شركة الطائرات الأوروبية "إيرباص" مؤشر الأسهم الفرنسية القيادية الذي اقترب من تسجيل مستوى قياسي مرتفع.

وفي بريطانيا ارتفع مؤشر "فوتسي 100" فوق مستوى 8 آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق.

وارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بأكثر من 0.6 بالمئة في تعاملات اليوم إلى مستوى 4305 نقطة، كما ارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 7369 نقطة، وكذلك "داكس" الألماني 0.5 بالمئة إلى 15582 نقطة.

وبحسب بيانات بلومبرغ، فقد استغرق مؤشر "فوتسي 100" 7 سنوات من أجل الصعود من مستوى 7 آلاف نقطة إلى 8 آلاف نقطة، فيما استغرقت رحلة الوصول من 6 آلاف نقطة إلى 7 آلاف نقطة 17 عاما.

وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي بأكثر من المتوقع ليصل إلى 8.5 بالمئة مقابل 9.2 بالمئة في ديسمبر.

يوم الاثنين الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي، توقعاته للنمو في منطقة اليورو للعام 2023، حيث يساعد الطقس الشتوي المعتدل والمستويات المرتفعة لتخزين الغاز الطبيعي، على تخفيف أزمة الطاقة، إلى جانب صمود سوق العمل.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنها تتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9 بالمئة هذا العام بدلا من التوقعات السابقة البالغة 0.3 بالمئة، مشيرة إلى أن المنطقة ستتجنب الركود بفارق ضئيل هذا الشتاء.