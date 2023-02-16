العالم اليوم - السعودية تطلق شركة المربع الجديد لتطوير "داون تاون" بالرياض

انتم الان تتابعون خبر السعودية تطلق شركة المربع الجديد لتطوير "داون تاون" بالرياض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 02:18 مساءً - أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة "تطوير المربع الجديد"، بهدف تطوير أكبر "داون تاون" في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة السعودية، تماشياً مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

وسيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بما يصل إلى 180 مليار ريال (نحو 48 مليار دولار)، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن المتوقع الانتهاء من مشروع "المربع الجديد" في عام 2030.

وسيعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة، كما سيضم المشروع متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويقع المشروع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19 كيلومتر مربع، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، كما سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، وغيرها.

وستعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة "المكعب" ليجسد رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.

وستستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الطابع النجدي الحديث في تصميمها.

ويأتي إطلاق شركة تطوير المربع الجديد تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي الهادفة لإطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.