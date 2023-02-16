القاهرة الإخبارية: تعطل المواقع الإلكترونية فى عدة مطارات ألمانية

جدة - نرمين السيد - وكان خللا بأنظمة معلومات شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، قد تسبب أمس، فى تأثر الرحلات الجوية بمطار فرانكفورت الدولى.
وألغت "لوفتهانزا" جميع الرحلات المغادرة من فرانكفورت، كما تأثرت المطارات الألمانية الأخرى بالاضطرابات، وتأثر آلاف الركاب، نظرًا لإلغاء وتأخر العديد من الرحلات.
وبحسب الشركة، فإن سبب الخلل الرئيسى هو تلف كابلات الألياف الضوئية، ونتيجة لذلك، ألغيت أعدادا كبيرة من الرحلات الجوية، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المحلية الألمانية فى البداية وطُلب من الركاب الاعتماد على القطارات.
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