مراسل القاهرة الإخبارية: الانتخابات الأمريكية أمام هايلى مليئة بالصعاب 

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيكى هايلى، نائبة الحزب الجمهورى، ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2024، لتصبح بذلك مُنافسة للرئيس الجمهورى السابق، دونالد ترامب، الذى سبق وأعلن اعتزامه الترشح لنفس السباق.





وقال رامى جبر، مُراسل "القاهرة الإخبارية"، من واشنطن، إن "الأرض الانتخابية أمام نيكى هايلى مليئة بالصعاب والأشواك، وإنها تستخدم هذه الصعاب بذكاء شديد لمصلحتها".

وأضاف "جبر" فى رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصعوبة الأولى أمام "هايلى"، كونها من النساء القليلات اللاتى رشحن أنفسهن فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى المُؤهلة للترشح عن الحزب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، وهو الحزب المعروف بتقليديته ومحافظته.

وفى السابق كانت تظهر المرأة فى الحزب كعضوة فى الكونجرس أو كنائبة للرئيس أو للمترشح للرئاسة فى حملته، وربما من المرات القليلة التى تترشح فيها النساء فى الجولات التمهيدية للحزب الجمهورى.

وأشار، إلى أن الأمر الآخر الذى تواجهه "هايلى"، هو كونها من أصول غير بيضاء، وأصول هندية، وتستخدم ذلك بذكاء شديد، وتقول إنه دليل على التنوع والتعددية التى تعيشها الولايات المتحدة.

وتابع، الصعوبات الأخرى تتمثل فى مرشحين أقوياء، لديهم قاعدة جماهيرية عريضة من أنصار الحزب الجمهورى، على رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب، والذى سبق له أن انتقد ترشحها ونيتها فى الترشح أمام رئيسها، كما وصف نفسه، ولكن بعد ترشحها اليوم، قال إنه لا يمانع فى ترشح أى شخص من إدارة "ترامب" السابقة أمامه فى السباق الرئاسي، فى تغير لموقفه عمّا كان عليه فى السابق.