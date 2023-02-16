العالم اليوم - مستقبل "غامض" يخشاه أصحاب الشركات.. الأسباب والحلول

انتم الان تتابعون خبر مستقبل "غامض" يخشاه أصحاب الشركات.. الأسباب والحلول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 01:20 مساءً - يخشى الرؤساء التنفيذيون على مستقبل شركاتهم لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالتكاليف وأخرى تتعلق بالتطور التكنولوجي.

وحسب دراسة أميركية، يتخوف أصحاب الشركات من مستقبل يبدو مرعبا، مع تزايد الاعتماد على تقنيات جديدة، واستمرار اضطراب سلاسل الإمداد.

الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي محاسن مرسل كشفت في حديث لـ"دوت الخليج"، أبرز تلك الأسباب وكيف يمكن علاجها أو الحدّ من آثارها المستقبلية على الرؤساء وعلى الموظفين:

سادت حالة من عدم اليقين الاقتصادي بمستقبل الشركات منذ عام 2008.

العام 2020 عمّق من تلك الحالة، وخصوصا بعد هزات اقتصادية وإفلاس العديد من الشركات.

في أميركا، أفلست 424 شركة سنة 2020 رغم الإجراءات الحكومية، كما قامت مؤسسات بإعادة هيكلة ديونها، واستفاد عدد كبير من قانون الإفلاس في البلاد.