ستولتنبرج: انضمام السويد وفنلندا للناتو يدعم مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انضمام السويد وفنلندا للناتو سيزيد من مكافحة الإرهاب.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى صادق على بروتوكولى انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى وقت سابق. كما صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ30 فى الحلف.

فيما قالت الحكومة الروسية، إن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف "عامل لزعزعة الاستقرار"، وأضافت أن دول الناتو، بما فى ذلك تلك التى تسعى للانضمام إلى الحلف، فنلندا والسويد، تتنازل فى الواقع عن جزء من سيادتها الدفاعية للولايات المتحدة.