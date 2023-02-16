أوكرانيا: مقتل 6 مدنيين فى قصف روسى بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيريلينكو "فى 15 فبراير، قتل الروس 6 مدنيين فى منطقة دونيتسك: ثلاثة فى بوكروفسك واثنين فى باخموت وواحد فى أفاديفكا، وأصيب 13 آخرون".

وأشار إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.