رئيس بيلاروسيا: لن نقاتل إلى جانب روسيا إلا إذا تعرضنا لهجوم

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية، قد أعلنت منذ عدة أسابيع، بدء تدريبات طيران تكتيكية مشتركة مع روسيا لوحدات جوية.

وجاء فى بيان الوزارة أن "الهدف الرئيسى للتمارين تعزيز التناغم التشغيلى فى الأداء المشترك لمهام التدريب القتالى".

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.