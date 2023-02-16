الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويعتقل شابا من بيت أسير محرر

جدة - نرمين السيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، مدينة طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء، قبل أن تتمركز فى الحى الشرقى، وسط أنباء عن تواجد قوة "مستعربين" فى المنطقة.





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