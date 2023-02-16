العالم اليوم - بعد 248 ساعة من الزلزال.. فيديو لإنقاذ فتاة من بين الأنقاض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 12:22 مساءً - أخرجت فرق الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، الخميس، من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا في تركيا وسوريا.

وذكرت قناة تي.آر.تي خبر الحكومية نبأ الإنقاذ الخميس. آخر التطورات ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 42 ألفا.

تركيا: عدد قتلى الزلزال بلغ 36 ألفا 187.

سوريا: عدد قتلى الزلزال بلغ أكثر من 5 آلاف.

أكثر من 4300 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول.

وفد من الأمم المتحدة يتفقد أضرار الزلزال في شمال غرب سوريا للمرة الأولى.

منظمة الصحة العالمية: تركيا شهدت أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن.

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