العالم اليوم - "بروج" و"سيمنس" تطوران مشروعا للهيدروجين الأخضر والأمونيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 12:22 مساءً - وقعت شركتا بروج للطاقة وسيمنس للطاقة، مذكرة تفاهم، لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بالاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتهدف دولة الإمارات لأن تصبح من ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030، بحسب الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بالتشاور حول تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بالاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في الإمارات، إن "التحول في قطاع الطاقة أولوية استراتيجية للخمسين عاما المقبلة، من خلال الالتزام بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 عبر مشاريع طموحة، وخاصة طاقة الهيدروجين التي تحظى باهتمام كبير، كونها أكبر ضامن لمستقبل منخفض الانبعاثات الكربون".

وأضاف أن المشروع الجديد بين بروج وسيمنس يدعم تسريع التحول بقطاع الطاقة، والنمو والتوسع في مجال الهيدروجين الأخضر.