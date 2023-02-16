روسيا: هزة أرضية قوية بقوة 5.9 درجة تضرب بحيرة بايكال جنوب سيبيريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 11:29 صباحاً - أعلنت إدارة الطوارئ في مقاطعة إركوتسك الروسية اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجة في حوض بحيرة "بايكال".

وذكرت إدارة الطوارئ الروسية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل هزة في منطقة إيركوتسك في مياه بحيرة بايكال على بعد 18 كيلومترا من قرية بولشوي جولووستنوي، ولم ترد أية معلومات عن إصابات أو دمار.

وتعد بحيرة بايكال التي تقع في جنوب سيبيريا، أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم حيث يبلغ عمقها 1642 مترا، وتضم أكبر كمية من المياه العذبة السطحية في العالم.