ضربة روسية جديدة بـ 36 صاروخا تستهدف أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت غارات جوية بـ36 صاروخا، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 16 منها على الأقل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان سسؤول عسكرى أوكرانى، قد أعلن اليوم الخميس، إطلاق صافرات الإنذار بسبب قصف تنفذه روسيا على منطقة لفيف.

وأعلنت أوكرانيا، الليلة الماضية، عن حالة التأهب بسبب الغارات الجوية، وتم سماع دوى انفجارات فى عدد من المناطق.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.