الصين تدين قرار النواب الأمريكى بشأن المنطاد

جدة - نرمين السيد - أدان المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى "أعلى هيئة تشريعية فى البلاد"، اليوم الخميس، القرار الذى تبناه مجلس النواب الأمريكى مؤخراً حول دخول منطاد مدنى صينى غير مأهول إلى المجال الجوى الأمريكى.





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