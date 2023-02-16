عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بـ الخليل

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن المستوطنين، وبينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، نفذوا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية فى باحاته وبالقرب من أبوابه.
وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال انتشرت فى باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.
ويقتحم المستوطنون الأقصى بصورة شبه يومية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى بمدينة الخليل.
وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 11 فلسطينيا من بلدة "بيت كاحل"، شمال غرب محافظة "الخليل" الواقعة فى جنوب الضفة الغربية.
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