الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، من بينهم أسيران مُحرران.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من مخيم "طولكرم"، لدى مروره على حاجز عسكرى غرب نابلس، فيما تم اعتقال شاب آخر من محافظة "طوباس" بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم "عايدة" فى بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، واعتقلت شابًا، فيما اجرى اعتقال شاب آخر، خلال اقتحام الاحتلال لمدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية.
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