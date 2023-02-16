العالم اليوم - الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في 10 أشهر

انتم الان تتابعون خبر الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في 10 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 11:18 صباحاً - تراجع الروبل الروسي ليقترب من أدنى مستوى في عشرة أشهر قرب 75 روبل مقابل الدولار اليوم الخميس، متأثرا بانخفاض إيرادات النقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز ومخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو.

وانخفض الروبل 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 74.8 بحلول الساعة 0744 بتوقيت غرينتش، وتراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 74.91 وهو أقل مستوياته منذ 25 أبريل 2022.

ونزل الروبل 0.3 بالمئة مقابل اليورو إلى 80.1 وتراجع 0.3 بالمئة إلى 10.91 مقابل اليوان الصيني.

وتراجعت العملة الروسية هذا العام بفعل انخفاض إيرادات الطاقة بعد حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والحد الأقصى لأسعار الطاقة الروسية الذي فرضته مجموعة السبع الكبرى، الأمر الذي أثر سلبا على المبيعات.

وقد يواجه الروبل مزيدا من الصعوبات إذ يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو على خلفية حربها ضد أوكرانيا، من المتوقع أن تستهدف ساسة وقادة عسكريين وبنوكا روسية.