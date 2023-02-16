العالم اليوم - مؤشر توبكس الياباني ينتعش بعد تراجع الين أمام الدولار

انتم الان تتابعون خبر مؤشر توبكس الياباني ينتعش بعد تراجع الين أمام الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 11:18 صباحاً - أغلق المؤشر توبكس الياباني، الخميس، عند أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر مع انتعاش شركات صناعة السيارات والإطارات بعد انخفاض الين، كما رفع صعود وول ستريت عند الإغلاق الليلة الماضية معنويات السوق.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 بالمئة عند الإغلاق إلى 27696.44 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا مدير قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية "أدى ضعف الين إلى رفع المعنويات. لم تكن هناك دلائل كثيرة على تحرك السوق، لكن السوق كانت متماسكة".

وحوم الين قرب أدنى مستوى له في ستة أسابيع مقابل الدولار بعد أن أدت بيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة إلى ارتفاع العملة الأميركية.

وقفز قطاع السيارات 1.8 بالمئة مع ارتفاع سهم تويوتا موتور 2.08 بالمئة وسهم هوندا موتور 1.16 بالمئة.

كما صعدت أسهم شركات تصنيع الإطارات 1.73 بالمئة مع ارتفاع سهم بريدجستون 1.67 بالمئة.

وارتفع سهم سوميتومو رابر إندستريز 3.81 بالمئة، كما صعد سهم ويوكوهاما رابر 1.85 بالمئة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات تصنيع الرقائق 0.9 بالمئة، وقفز سهم أدفانست لتصنيع معدات فحص الرقائق 0.99 بالمئة.

وقال كامادا "زيادة عدد الزوار الأجانب رفعت توقعات النمو الاقتصادي".

وقالت وكالة السياحة الوطنية أمس الأربعاء إن عدد زوار اليابان قفز إلى ما يقرب من 1.5 مليون في يناير، مما يدل على تسارع انتعاش السياحة بعد أن ألغت الحكومة قيود كوفيد-19 في أكتوبر.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع الورق ولب الورق 0.77 بالمئة، ليسجل هذا القطاع الأداء الأسوأ بين المؤشرات الفرعية.