مراسل القاهرة الإخبارية: هايلى تطالب بوضع قواعد جديدة للانتخابات الأمريكية

وأضافت "هايلى"، أنه لا يصلح أن يكون هناك رئيس للولايات المتحدة الأمريكية أكبر من هذه السن، لافتة إلى أن "بايدن" فى عامه الـ80 و"ترامب" سيبلغ عامه الـ75 فى يوليو المقبل، جاء ذلك خلال أثناء حديثها فى تجمع لإعلان حملتها الانتخابية فى ساوث كارولينا، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
يأتى اقتراح هايلى فى الوقت الذى أعرب فيه الناخبون من الجانبين -الجمهورى والديمقراطى- عن إحباطهم من عمر مرشحيهما.
كما انتقد الجمهوريون بايدن بسبب تقدمه فى السن وزلاته المتكررة التى يعزوها إلى فقدان الكفاءة.
وأعلنت نيكى هايلى، نائبة الحزب الجمهورى، ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2024، لتصبح بذلك مُنافسة للرئيس الجمهورى السابق، دونالد ترامب، الذى سبق وأعلن اعتزامه الترشح لنفس السباق.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن نيكى هايلى تستخدم الصعوبات التى تعترض طريقها بذكاء شديد لمصلحتها.
وأضاف "جبر"، أن أولى الصعوبات التى تواجه "هايلى"، كونها من النساء القليلات اللاتى رشحن أنفسهن فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى المُؤهلة للترشح عن الحزب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، وهو الحزب المعروف بتقليديته ومحافظته.
وأشار، إلى أن "هايلي"، من أصول غير بيضاء، وأصول هندية، وتستخدم ذلك بذكاء شديد، وتقول إنه دليل على التنوع والتعددية التى تعيشها الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن "هايلي"، تواجه مرشحين أقوياء، لديهم قاعدة جماهيرية عريضة من أنصار الحزب الجمهورى، على رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب، والذى سبق له أن انتقد ترشحها ونيتها فى الترشح أمام رئيسها، كما وصف نفسه، ولكن بعد ترشحها اليوم، قال إنه لا يمانع فى ترشح أى شخص من إدارة "ترامب" السابقة أمامه فى السباق الرئاسى، فى تغير لموقفه عمّا كان عليه فى السابق.
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