زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الطوارئ "تم تسجيل زلزال منطقة إيركوتسك فى الساعة 10.35، إذ وقع فى مياه بحيرة بايكال، على بعد 18 كيلومترا من قرية بولشوى جولووستنوى، وبلغت قوته 5.9 درجات".

وتعد بحيرة بايكال التى تقع فى جنوب سيبيريا بروسيا، أعمق بحيرة مياه عذبة فى العالم حيث يبلغ عمقها 1642 مترا، وتضم أكبر كمية من المياه العذبة السطحية فى العالم.