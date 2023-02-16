مقتل جنديين أمريكيين فى تحطم مروحية عسكرية بولاية ألاباما

جدة - نرمين السيد - وقال الحرس الوطنى بولاية تينيسى، إن المروحية العسكرية من نوع "بلاك هوك" تحطمت قرب طريق سريع فى ولاية ألاباما. وأضاف أن المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان فى الحرس الوطنى وقد لقيا مصرعهما فى الحادث، بحسب القناة الإخبارية.

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