بعثة الأمم المتحدة توقع خطة جديدة لتأمين الانتخابات فى إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى، قال المتحدث باسم البعثة، فلاديمير مونتيرو، إن الخطة الأمنية تمثل "أداة أساسية" تمهد الطريق للانتخابات المحلية المقبلة، فى إفريقيا الوسطى، حيث سيدلى الناخبون بأصواتهم فى الانتخابات المحلية لأول مرة منذ عام 1988.

يذكر أن حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى، وقعتا خطة جديدة الثلاثاء الماضى وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة.

وتواصل بعثة الأمم رفع مستوى الوعى بالانتخابات وتعزيز السلام بين المجتمعات والسلطات المحلية، ولا سيما فى مقاطعات كوتو العليا وأوهام وأوانجا - كوتو.

كما قدمت بعثة حفظ السلام تدريباً متخصصاً فى مجال حماية المدنيين لعدد من قوات الدفاع والأمن العاملة فى تلك المناطق، كما وافق مجلس الأمن على بعثة حفظ السلام فى عام 2014، بعد مخاوف بشأن الأزمة الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان والسياسية التى تعصف بالبلاد، وتداعياتها الإقليمية وتعد أولوية البعثة هى حماية المدنيين.