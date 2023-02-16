الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد الجعبرى بالخليل

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد اقتحمت فى ساعات متأخرة، من الليل الخليل وفرضت إغلاقا فى محيط منزل عائلة الشهيد الجعبرى، وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها بمن فيهم الاطفال والنساء لساعات، فى البرد القارس.

يذكر أن الشهيد الجعبرى، قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال فى 29 أكتوبر الماضى، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضى المواطنين.