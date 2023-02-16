جدة - نرمين السيد - وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد اقتحمت فى ساعات متأخرة، من الليل الخليل وفرضت إغلاقا فى محيط منزل عائلة الشهيد الجعبرى، وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها بمن فيهم الاطفال والنساء لساعات، فى البرد القارس.
يذكر أن الشهيد الجعبرى، قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال فى 29 أكتوبر الماضى، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضى المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يفجر منزل عائلة الشهيد الجعبرى بالخليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.