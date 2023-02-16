صافرات الإنذار تدوى فى هذه المنطقة بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة لفيف، ماكسيم كوزيتسكى، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما أسفر القصف عن وقوع أضرار بأحد مبانى البنية التحتية المدنية، وتم إخماد الحريق.

وأعلنت أوكرانيا، الليلة الماضى، عن حالة التأهب بسبب الغارات الجوية، وتم سماع دوى انفجارات فى عدد من المناطق.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.