فرنسا والصين تؤكدان تمسكهما بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أمس الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ووانج يى، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، والذى قام بزيارة إلى باريس.

وأوضح البيان أن كولونا دعت إلى تكثيف الضغط على روسيا للعودة إلى احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة تداعيات العمليات العسكرية الروسية على الأمن الغذائى العالمى.

وشدد الطرفان على أهمية دفع العلاقات الثنائية فى جميع المجالات والتى تأثرت نتيجة فيروس كورونا المستجد، حيث أعربت كولونا - فى هذا الصدد - عن رغبة فرنسا مواصلة حوارها الوثيق والمستمر مع الصين حول حقوق الإنسان.

وتأتى زيارة المسؤول الصينى إلى باريس استكمالا للقاء عُقد بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الصينى شى جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين، التى استضافتها بالى فى 15 نوفمبرالماضى.