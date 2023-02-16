الأمم المتحدة توجه نداء لـ السلطات فى بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وعقب زيارة إلى بنجلاديش استغرقت ثمانية أيام، أصدرت أليس كروز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتمييز ضد المصابين بالجذام، بيانًا أكدت خلاله أن أكثر من 200 ألف شخص من 120 دولة مصاب بالجذام فى جميع أنحاء العالم سنويًا.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن بنجلاديش لديها خامس أكبر عدد من حالات الجذام فى العالم، فيما وتشير البيانات عن بنجلاديش إلى انتقال المرض المستمر والتشخيص المتأخر والثغرات فى النظام الصحى.
وقالت المقررة الخاصة: "لم يتم الوفاء بالمبادئ الأساسية للحق فى التنمية، مثل الإنصاف وتقرير المصير والمشاركة والعدالة، فلا يزال الأشخاص المصابون بالجذام وأسرهم لا يتمتعون بفوائد النمو الاقتصادى ولا يرون أن التمييز ضدهم يُعالج على النحو الواجب".
وأضافت أن وضع الأشخاص المصابين بالجذام فى بنجلاديش يشير إلى أن النمو الاقتصادى المتميز للبلاد لا يصل إلى جميع السكان، ولمعالجة ذلك، حثت المشرعين على وضع مسودة قوانين لمكافحة التمييز للاعتراف رسميًا بالجذام كشكل من أشكال التمييز المحظورة.
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