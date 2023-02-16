العالم اليوم - خسرتها بأوكرانيا.. تقرير يكشف رقما "صادما" للدبابات الروسية

انتم الان تتابعون خبر خسرتها بأوكرانيا.. تقرير يكشف رقما "صادما" للدبابات الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 08:22 صباحاً - في الوقت الذي تستعد فيه كييف لاستلام دبابات حديثة من الغرب، قال مركز أبحاث، الأربعاء، إن روسيا فقدت نحو نصف أفضل دباباتها منذ انطلاق عملياتها العسكرية في أوكرانيا قبل عام تقريبا.

وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن موسكو حافظت على سلامة قواتها الجوية إلى حد بعيد وقد تنشرها بشكل أكثر فعالية في المرحلة التالية من الحرب.

تقرير "التوازن العسكري"

جاء في تقرير (التوازن العسكري) السنوي، وهو أداة مرجعية رئيسية لخبراء الدفاع:

معدلات خسارة بعض فئات الدبابات الروسية الأكثر حداثة تصل إلى 50 بالمئة، مما أجبر موسكو على الاعتماد على نماذج أقدم تعود للحقبة السوفيتية.

بحسب هنري بويد الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "أسطولهم الحالي من المدرعات على الجبهة يبلغ نحو نصف الحجم الذي كان عليه في بداية الحرب".

قدّر بويد خسائر الدبابات الروسية بما يتراوح بين 2000 و2300، وخسائر أوكرانيا بنحو 700.

حصلت أوكرانيا على وعود بمنحها نحو 100دبابة غربية حديثة، بما في ذلك الدبابات الأميركية أبرامز والألمانية ليوبارد والبريطانية تشالنجر.

اعتبر بويد أن تلك الوعود قد تترجم إلى "تحركات للدبابات الروسية أقل عدوانية وأقل ثقة لأن طواقم التشغيل تزداد قلقا إزاء مستوى التهديد المقدم لها".

دوغلاس باري، خبير الطيران في المعهد، قال إن روسيا حافظت على قوتها الجوية سالمة في الغالب، وتعمل عن بعد بسبب فاعلية الدفاعات الجوية الأوكرانية ونقص مخزون صواريخ جو - أرض التكتيكية قصيرة المدى.

باري أوضح أن روسيا قد تنظر في استخدام القوة الجوية بشكل أكبر، وربما تقدم على مزيد من المخاطر لقصف أي تجمعات للقوات الأوكرانية على الأرض.

وفق باري فإن العقوبات الغربية تعرقل قدرة روسيا على إعادة ملء مخزوناتها من الأسلحة الموجهة التي تعتمد على معالجات دقيقة مستوردة.

ما الدول التي سترسل دبابات إلى أوكرانيا؟

ألمانيا: قالت ألمانيا إنها ستقدم الدبابات القتالية ليوبارد 2، وهي دبابات ألمانية الصنع ذات مدافع 120 مليمترا من أكثر الدبابات استخداما في الغرب. وأعلنت أنها سترسل مجموعة مبدئية من 14 دبابة.

الولايات المتحدة: يقول مسؤولون أميركيون إن واشنطن تستعد لإرسال عشرات من دباباتها القتالية إم 1 أبرامز، في عدول عن موقفها السابق، علما أن هذه الدبابات ذات مدافع 120 مليمترا.

بريطانيا: أعلنت الحكومة البريطانية في يناير أنها سترسل سرية، أو 14، من دباباتها القتالية تشالنجر 2 ذات المدافع 120 مليمترا.

بولندا: وارسو قالت إنها مستعدة لإرسال ما يصل إلى 14 دبابة ليوبارد 2 وقدمت طلبا إلى برلين للحصول على الموافقة. ورحبت بولندا بموافقة ألمانيا على إعادة التصدير من الدول التي تستخدم دبابات ليوبارد 2.

النرويج: ذكرت صحف أن الحكومة النرويجية تدرس ما إذا كانت سترسل بعض الدبابات التي تمتلكها من طراز ليوبارد.

فنلندا: ذكر وزير الدفاع الفنلندي ميكو سافولا أن بلاده ستنضم إلى مجموعة الدول التي سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن المساهمة ستكون محدودة لأن هلسنكي لم تنضم بعد إلى حلف شمال الأطلسي ولا يمكنها تعريض دفاعها للخطر.

هولندا: بحسب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، فإن بلاده مستعدة لتوريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر.

إسبانيا: وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز قالت إن بلادها لا تمانع إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

فرنسا: تدرس الحكومة الفرنسية إرسال دبابات لوكلير، ذات المدافع 120 مليمترا، قائلة إن جميع الخيارات مطروحة للنقاش. وقاومت باريس في السابق المطالب. وأكدت أن المهمات الفرنسية في الخارج جعلت عدد الدبابات المتاح للإرسال محدودا.