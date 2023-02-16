العالم اليوم - في عيد الحب.. رسالة "مبطنة" مريبة من شاكيرا لبيكيه

انتم الان تتابعون خبر في عيد الحب.. رسالة "مبطنة" مريبة من شاكيرا لبيكيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 08:22 صباحاً - وجهت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا رسالة "مبطنة" لنجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، في يوم الحب "الفالنتاين"، عبر فيديو نشرته على حسابها الشخصي في "إنستغرام".

وظهرت شاكيرا في فيديو وهي تغني مقطعا من أغنية "Kill Bill"، تقول فيه: "قد أقتل حبيبي السابق".

شاكيرا قالت في الأغنية: "قد أقتل حبيبي السابق، وليست هذه أفضل فكرة، صديقته الجديدة ستكون التالية، كيف سأصل إلى هنا"، وفقما ذكر موقع "إنترناشيونال ذا نيوز".

بيكيه يتحدى شاكيرا

جاء فيديو شاكيرا الأخير بعدما نشر بيكيه، في يناير الماضي، صورة جمعته بحبيبته الجديدة، التي خان أم طفليه، شاكيرا، معها.

وانفصلت شاكيرا عن بيكيه في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت 12 عاما، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام).

وفي يناير الماضي، نشر بيكيه صورة مع حبيبته كلارا شيا على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، ليجعل علاقتهما "رسمية".

خطوة بيكيه جاءت بعد الانتقادات الهائلة التي تلقتها شيا، في أعقاب الأغنية الأخيرة التي أصدرتها شاكيرا، والتي حرصت فيها على التأكيد على أن بيكيه أساء الاختيار لأن قيمتها أكبر بكثير من قيمة حبيبته الجديدة.

وجاء في كلمات الأغنية: "أنا بمثابة اثنين من ذوات الـ22 عاما. لقد استبدلت (سيارة) فيراري مقابل توينغو. لقد استبدلت (ساعة) روليكس بكاسيو".

وعوضا عن أن يتجنب بيكيه الرد، فإنه ظهر علنا وهو يمدح ساعة كاسيو ويرتدي واحدة، ثم قاد سيارة توينغو وحرص على أن يتم تصويره، في إشارة إلى أنه يفضل حبيبته الجديدة.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ وصل غضب شاكيرا إلى وضعها دمية لساحرة شريرة على شرفة منزلها في إسبانيا، المطل على منزل والدة بيكيه، في دليل واضح على توتر العلاقات بين الاثنتين، عقب تقبل والدته لعلاقته الجديدة.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه من خلال علبة مربى فراولة، إذ عادت من السفر لتجد العلبة التي كانت في الثلاجة فارغة، فعلمت أن امرأة تواجدت في المنزل خلال غيابها، كون بيكيه والأولاد لا يأكلون هذه المربى.

وبالفعل، قامت شاكيرا بالإشارة إلى مربى الفراولة في الفيديو الخاص لأغنيتها "Te Felicito" في أبريل الماضي.