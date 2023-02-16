الجيش الجزائرى: ضبط 6 إرهابيين و47 تاجر مخدرات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال عمليات عسكرية فى عديد من الولايات على مدار أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها، إن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 8 وحتى 14 فبراير الجارى، من ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

ونجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 47 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد تقدر بأكثر من 500 كجم، فضلا عن ضبط نحو 93 ألف قرص مخدر.

ونجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى القبض على 457 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.