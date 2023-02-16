الصحة العالمية تعلن تمديد حالة الطوارئ.. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة تعتبر تفشى فيروس "جدرى القرود"، على مستوى العالم يبقى حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وكشف جيبريسوس أن لجنة مختصة بفيروس "جدرى القرود" عقدت جلسة فى 10 فبراير الجارى، وخلصت إلى أن عدوى المرض مل زالت تمثل حالة طوارئ صحية عالمية، مشيرًا إلى موافقته على هذا الاستنتاج.

وأكد رئيس المنظمة التابعة لـ الأمم المتحدة، أن تقارير أفادت بالإبلاغ عن حالات جديدة فى أكثر من 30 دولة، معبرًا عن قلقه من عدم وجود معلومات كاملة عن الإصابات "فى بعض المناطق".

وأوضح جيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية "تواصل حث جميع البلدان على إبقاء مرض "جدرى القرود" تحت المراقبة".