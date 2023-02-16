العالم اليوم - بالفيديو.. سقوط مروحية "بلاك هوك" ومقتل راكبيْها

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. سقوط مروحية "بلاك هوك" ومقتل راكبيْها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 05:18 صباحاً - قتل شخصان في حادث تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك"، الأربعاء، قرب مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية.

وقال دون ويبستر من خدمات الطوارئ الطبية في هانتسفيل، إن النيران اشتعلت في المروحية عند اصطدامها بالأرض، مشيرا إلى مقتل راكبيها الاثنين في الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بشأن الحادث، المروحية وهي تسقط على الأرض محدثة كرة دخان أسود عملاقة.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، لم يصب أحد على الأرض.

وأعلن موقع "ريدستون أرسنال" التابع للجيش الأميركي، أنه "على علم بالحادث، ويدعم السلطات المحلية بشكل كامل في تحقيقاتها".