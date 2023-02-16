روسيا تطلب عقد اجتماع لـ مجلس الأمن.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى: "إنه فى ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بتفجيرات خطوط أنابيب غاز «التيار الشمالى»، طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى فيما يعتزم مجلس الدوما الروسى «النواب»، يوم غد الخميس، النظر فى اقتراح إجراء تحقيق دولى عاجل فى الهجوم الإرهابى على خطى أنابيب الغاز التيار الشمالى".
وكان الصحفى الأمريكى، سيمور هيرش، قد اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن فى عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالى"، ونشر مقالاً حول تحقيقه فى انفجارات فى أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، فى صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قال إن الانفجار الذى وقع على خط أنابيب الغاز نورد ستريم هو هجوم إرهابى واضح، ولم تستبعد كل من ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب مقصودة.
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