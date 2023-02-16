الجزائر تؤكد دعمها لـ الرئيس السيسى فى قيادة «النيباد»

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة ترحيب بلاده بتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسى، على رأس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد"، مجددًا له دعم الجزائر التام فى الاضطلاع بمهامه وقيادة وكالة "النيباد" نحو تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم مصالح دول وشعوب القارة.





وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا قالت فيه، إن لعمامرة جدد دعم الجزائر التام فى الاضطلاع بمهامه وقيادة وكالة "النيباد" نحو تحقيق مزيد من الإنجازات بما يخدم مصالح دول وشعوب القارة.

جاء ذلك، خلال مشاركته مساء أمس الأربعاء، ممثلا عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، فى القمة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد"، التى تم تنظيمها عبر تقنية التواصل المرئى عن بعد "فيديو كونفرانس".

وأوضحت الوزارة أن أعمال هذه القمة تركزت حول تقييم التقدم المحرز فى تجسيد الأهداف التنموية للأجندة القارية 2063، وكذلك أولويات المرحلة الراهنة، لاسيما السبل الكفيلة بتمكين الدول الإفريقية من مواجهة التحديات الاقتصادية التى تفرضها الأزمة الحادة فى العلاقات الدولية على خلفية الحرب فى أوكرانيا.

وفى الكلمة التى ألقاها خلال هذه القمة، أكد لعمامرة على الأولوية التى يوليها الرئيس الجزائرى لتنمية اقتصاد بلاده، وتعزيز التكامل الاقتصادى إقليميًا وقاريًا، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإنعاش الاقتصادى الذى أطلقه الرئيس الجزائرى على الصعيد الوطنى، وإلى الجهود المتواصلة التى تبذلها الجزائر لتعزيز مساهمتها فى تجسيد أهداف وكالة التنمية للاتحاد الإفريقى "النيباد"، عبر الدفع بمشاريعها التنموية والهيكلية ذات البعد القارى.

وبحسب البيان، نقل لعمامرة تحيات وإشادة الرئيس الجزائرى بـ الرئيس الرواندى بول كاجامى على "إدارته الحكيمة ورئاسته المتميزة لأعمال اللجنة التوجيهية خلال الفترة المنصرمة.

ورحب لعمامرة بتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لخلافته على رأس هذه الآلية القارية المهمة، مجددًا دعم الجزائر التام فى الاضطلاع بمهامه وقيادة وكالة النيباد نحو تحقيق مزيد من الإنجازات بما يخدم مصالح دول وشعوب القارة السمراء.