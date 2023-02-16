العراق: ضبط 4 إرهابيين فى الأنبار وسامراء

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تم نصب كمائن محكمة فى مناطق متفرقة من الأنبار وسامراء خلال عمليات استباقية وجهود متميزة لقسم وشعبتى استخبارات وأمن قيادة عمليات سامراء، والفرقة الخامسة والعاشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".

وأضاف البيان، أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة (4 إرهاب) فى أقضية "الرمادى والرطبة وسامراء وتكريت" وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة.