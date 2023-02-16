العالم اليوم - أخيرا.. أبل تحصل على براءة اختراع "الهاتف الذي طال انتظاره"

انتم الان تتابعون خبر أخيرا.. أبل تحصل على براءة اختراع "الهاتف الذي طال انتظاره" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 01:20 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن "أبل" حصلت على براءة اختراع جديدة من أجل إنتاج "أيفون" قابل للطي لطالما راجت شائعات عن تصميمه، لكن لا خطط معلنة من جانب الشركة لتصنيع مثل هذا المنتج بعد.

ومن شأن "أيفون" الجديد حال إنتاجه أن ينافس هواتف "سامسونغ" القابلة للطي، وربما يتفوق عليها نظرا للمشاكل التي تعانيها بسبب تلف المنطقة المثنية من الشاشة.

وحسب براءة الاختراع التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توضع أزرار جانبية على هاتف "أبل" الجديد للتحكم في مستوى الصوت وسطوع الشاشة والكاميرا وخيارات أخرى.

وتشير صور براءة الاختراع إلى أن الهاتف سيفتح رأسيا لتوفير شاشة ممتدة أكثر، مقارنة بالتصميمات الأخرى التي تفتح أفقيا لتكوين ما يشبه الجهاز اللوحي.

ولتلافي المشاكل التي تعرضت لها هواتف "سامسونغ" القابلة للطي، تستخدم "أبل" وفقا لبراءة الاختراع مواد أكثر مرونة في الخط الذي يطوى من عنده الهاتف.

وتأتي براءة اختراع "أبل" في نفس الوقت الذي تتعرض به "سامسونغ" لانتقادات بسبب هاتفها "غالاكسي زد فولد 3"، حيث يواجه مستخدموه مشاكل في موقع الطي مما يؤثر على كفاءة الشاشة.